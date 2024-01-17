Zeytinburnu'nda Hırsızlık Yapan 3 Kadın Soyundu

ZEYTİNBURNU'nda girdikleri mağazadan hırsızlık yapan 3 kadın, durumun fark edilmesi üzerine yakalanmamak için soyunmaya başladı. Esnafın müdahale edememesi üzerine 3 kadın, çaldıkları ile birlikte mağazadan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz 3 kadın, bir giyim mağazasına girerek ürünlere bakmaya başladı. Kadınlardan biri, kasanın yanında mağaza sahibine ait olduğu öğrenilen çantayı alıp eteğinin içine sakladı. Diğerleri ise reyonlardan gözüne kestirdikleri elbiseleri aldı. Durumu fark eden mağaza çalışanı, çantayı almak için müdahale etmek istediği sırada, kadınlardan biri soyunmaya başladı. Çalışanın çaresiz kalması üzerine yardım etmek için gelen çevredeki esnaf da soyunan kadınlara müdahale edemedi. Bunun üzerine 3 kadın, çaldıkları çanta ile birlikte mağazadan çıkarak uzaklaştı. Mağaza sahibi Selahattin Aydın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kadınların mağazaya girip çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

KADINLAR SOYUNUNCA MÜDAHALE EDEMEMİŞ

Mağaza sahibi Selahattin Aydın, Ben diğer dükkandaydım, elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi. Kimi suçlayacağımızı da bilmiyorum. Bayağı mağduruz dedi.