Zeytinburnu'nda binanın terasından düşen çocuk öldü - Haberler

Zeytinburnu'nda binanın terasından düşen çocuk öldü
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın terasından düşen çocuk hayatını kaybetti.
İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın terasından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi 46. Sokak'taki 7 katlı binanın en üst katında oturan Suriyeli Maaz ailesinin 2 yaşındaki çocukları Mune, terastan yola düştü.
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çocuğun annesini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel