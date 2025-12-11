Haberler

CHP Niğde Milletvekili Gürer: "Zeytinin Yaşadığı Sorunlar Artmadan Bir Çözüm Bulunmalıdır"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zeytin üreticilerinin zirai don ve kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini, yetersiz destek politikalarının tarımda yaşanan sorunları artırdığını belirtti. Gürer, zeytin ve zeytinyağı üretiminin stratejik önemine vurgu yaparak, üreticilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini ifade etti.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zeytin üreticilerinin sorunlarının zirai don ve kuraklığın da etkisiyle günden güne arttığını söyledi. Ülke için zeytin üretim ve ihracatının stratejik önemine dikkati çeken Gürer, "Zeytin üreticileri yetersiz destek politikaları nedeniyle mutsuz. Zeytinin yaşadığı sorunlar artmadan bir çözüm bulunmalıdır" dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bu sene ülke genelinde yaşanan kuraklık ve zirai don nedeniyle üreticinin zor günler geçirdiğini söyledi.

Çoğu çiftçinin ürünlerine maliyet nedeniyle sigorta yaptıramadığını belirten Gürer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yaptıran üreticilerin bir kısmına ödemeleri yapıldı ancak yaptıramayan üreticilere ödeme yapılmadı. Burada da örneğin cevizde 8 yaş sınırı bazı bölgelerde uygulandı. İlimiz Niğde'de de üretici 8 yaşına gelmiş bahçesi için zirai don konusunda yaptığı başvuru reddedildi. Oysa 13 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı kararnamede böylesi bir sınır yoktu. Bu süreçte greyfurt, cennet hurması gibi dondan etkilenen ürünler de alınmadı."

Zeytinin ülke tarımı için stratejik önem taşıdığını belirten Gürer, "Zeytin de zirai dondan etkilendiği için zeytinde 2025 yılında ciddi bir kayıp oluştu. İhracat değerine bakıldığında İspanya'nın çok gerisinde kalmaktayız. Ülkemizde kişi başı zeytinyağı tüketimi iki kilogramdır. Bu Yunanistan'da on kilograma, İtalya da ise on bir kilograma çıkmaktadır. Ülkemizde zeytinyağı tüketiminin de arttırılması lazım" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin ülke ekonomisi açısından önemine vurgu yapan Gürer, şunları söyledi:

"Zeytin üreticileri yetersiz destek politikaları nedeniyle mutsuzdur. Yaşanan verim kaybı üreticileri zora sokmuştur. İklim değişikliği, maden alanları oluşturmak için zeytin ağaçlarının kesilmesi ve çiftçinin korunmaması de nedenlerden bazılarıdır. Zeytinin yaşadığı sorunlar artmadan bir çözüm bulunmalıdır. Zeytinyağı üretiminde azalma sektördeki sorunların yerinde, zamanında ve desteklenerek çözümsüz bırakılmasının yaratacağı olumsuzluklar ülkemiz için stratejik önemi olan bu ürün için de sorunların başlamasına neden olacaktır. Bakanlığa sesleniyoruz; zeytin üreticisinin sorunları artmaktadır, alanda üreticileri dinleyin ve sorunlarına çözüm üretin. Stratejik olduğu kadar yurt dışına satışını yaptığımız bu ürünü satarken de daha fazla kar elde edilmesinin yolunu açın."

