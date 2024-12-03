Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi

Zeynep Uğur'un Asker Olma Hayali Gerçekleşti

Zeynep Uğur'un Asker Olma Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan özel ihtiyaçlı Zeynep Uğur'un asker olma hayali, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Dünya Engelliler Günü'nde Zeynep'e asker üniforması giydirildi ve doğum günü sürprizi yapıldı.

Zeynep Uğur'un hayali gerçek oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Göreme beldesinde ikamet eden özel ihtiyaçlı Zeynep Uğur'un asker olma hayali gerçek oldu.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Nevşehir İl Jandarma komutanlığı ekipleri: ; bölgede bulunan engelli bireyleri ziyaret etti. Göreme beldesinde bulunan Zeynep Uğur, ziyarette en çok asker olmak istediğini söyleyince jandarma ekipleri harekete geçti. Asker üniforması giydirilen Zeynep, jandarma ekip aracıyla gezdirildikten sonra Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün aynı zamanda Zeynep Uğur'un doğum günü olduğunu öğrenen Jandarma personeli Zeynep Uğur için bir de doğum günü sürprizi yaptı.

Paşabağları ören yerinde bulunan Peribacası Jandarma Asayiş Noktası'na getirilen engelli Zeynep Uğur, doğum gününü jandarma personeli ile birlikte kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var? Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer? 4 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.