Zelenskiy, Raytheon ile Ukrayna'nın Savunma İşbirliğini Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Patriot hava savunma sistemlerini üreten savunma sanayisi firması Raytheon'un yetkilileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Savunma sanayisi firması Raytheon'un temsilcileriyle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, söz konusu firmanın özellikle Patriot hava savunma sistemleri ürettiğine dikkati çekti.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna ile Raytheon arasındaki olası işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmelerle ilgili de konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'da hayatın korunmasını güçlendirecek çözümler mevcut. Bunların hayata geçirilmesini sağlamak için her düzeyde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.