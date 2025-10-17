Haberler

Zelenskiy, Raytheon ile Ukrayna'nın Savunma İşbirliğini Görüştü

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Patriot hava savunma sistemleri üreten Raytheon firmasıyla olası işbirliğini ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmelerde, cephedeki son gelişmeler ve Ukrayna'nın güvenliğini artıracak çözümler üzerine konuşuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Patriot hava savunma sistemlerini üreten savunma sanayisi firması Raytheon'un yetkilileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Savunma sanayisi firması Raytheon'un temsilcileriyle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, söz konusu firmanın özellikle Patriot hava savunma sistemleri ürettiğine dikkati çekti.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna ile Raytheon arasındaki olası işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmelerle ilgili de konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'da hayatın korunmasını güçlendirecek çözümler mevcut. Bunların hayata geçirilmesini sağlamak için her düzeyde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
