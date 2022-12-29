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Zelenskiy, Blackrock Ceo'su ile Ukrayna'nın Yeniden İnşasını Görüştü

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Zelenskiy, Blackrock Ceo'su ile Ukrayna'nın Yeniden İnşasını Görüştü

KİEV, 29 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Çarşamba günü bildirdiğine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyanın önde gelen yatırım yöneticilerinden biri olan BlackRock'un CEO'su Larry Fink ile ülkesinin çatışma sonrası yeniden yapılanmasını görüştü.

KİEV, 29 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Çarşamba günü bildirdiğine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyanın önde gelen yatırım yöneticilerinden biri olan BlackRock'un CEO'su Larry Fink ile ülkesinin çatışma sonrası yeniden yapılanmasını görüştü.

Basın servisi, Zelenskiy'in, video bağlantısı aracılığıyla yapılan bir görüşme sırasında, Ukrayna'nın yeniden yapılanma fonlarının nasıl yapılandırılacağı konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere Ukrayna hükümetine bir proje hazırlayan BlackRock ekibinin çalışmaları için Fink'e teşekkür ettiğini belirtti.

Habere göre Zelenskiy ve Fink, Ukrayna ekonomisine yatırımın kanalize edilme olasılıklarını görüştü ve potansiyel yatırımcıların çabalarını koordine etmeye odaklanma konusunda anlaştı. Zelenskiy ve Fink ayrıca bazı BlackRock liderlerinin gelecek yıl Ukrayna'ya olası ziyareti hakkında da konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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