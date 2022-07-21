Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek'ten İl Tarım ve Orman Müdürü Yıldız'a ziyaret

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Şimşek, ziyarette, Zara'nın bölgede en çok ayçiçeği eken ilçe olduğunu ve 3 bin 500 dekar yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Zara ilçesinde desteklenen ürünler arasına ayçiçeğinin de biran evvel eklenmesiyle ilgili üreticilerin taleplerini ileten Şimşek, bu konuyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız ise "Zara ilçemiz ayçiçeği ekiminde artış göstermiştir. Bu durumu dikkate alarak çalışmalarımızı başlattık. İlçe üreticilerimizin talepleri yakında olumlu karşılık bulacaktır. Zara ilçemiz çok yakında ayçiçeği üretiminde havza bazlı destekleme modeline dahil edilecektir." dedi.