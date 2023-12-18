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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: İstanbul için deprem felaket olur

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da yaşanması muhtemel depremlere dikkat çekerek, vatandaşların devleti uyandırması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Allah korusun, söylendiğine göre 9 şiddetinde bir deprem, sadece İstanbul için değil, Türkiye için felaket olur. Ama herhangi çalışma olmadığını üzüntüyle görüyoruz. Artık İstanbul'da vatandaşın devleti uyandırması gerekiyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz illeri ziyareti kapsamında Giresun'a geldi. Piraziz ve Bulancak ilçelerinde parti teşkilatlarının açılışını yapan Özdağ, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ile de görüştü. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Özdağ, "Yerel seçimler öncesi tüm illerde aday çıkaracağız. Iğdır ve Kars haricinde. Buralarda ilçelerde aday çıkaracağız merkezde ise HDP'ye karşı en güçlü adayı destekleyeceğiz" diye konuştu.

Özdağ, konuşmasına, "Esnaf depremzede gibi, enkazın altında bağırıyor, 'kimse var mı' diye, ama ses yok. Durum iyiye de gitmiyor, gitmeyecek. Bunu itiraf da ediyorlar. Büyük ümitlerle getirdikleri Mehmet Şimşek'in de para bulması mümkün değil. Geçmişte uygulanan politikaların bedelini daha ağır şekilde ödemek zorunda kalıyoruz, kalacağız" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI SÖZ KONUSU'

İstanbul'da yaşanan ve yaşanması muhtemel depremlere de değinen Özdağ, şöyle konuştu:

"Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bizim dışımızdaki bu Türkiye'nin sessiz işgaline çıkan kimse yok. Rezerv yasaya karşı çıkan yok. Uyuşturucuyla mücadeleyi siyasal gündeme taşıyan yok. İstanbul bir depreme gidiyor. Deprem konusunu gündeme getiren yok, ne yazık ki. Yine art arda iki tane deprem oldu Marmara'da. Büyük İstanbul depreminin yaklaştığı söyleniyor. Allah korusun söylendiğine göre 9 şiddetinde bir deprem, sadece İstanbul için değil, Türkiye için felaket olur. Ama herhangi çalışma olmadığını üzüntüyle görüyoruz. Artık İstanbul'da vatandaşın devleti uyandırması gerekiyor, 'ne yapıyorsunuz siz' diye. Çocuklarımızın, torunlarımızın hayatı söz konusu."

Özdağ, ekonomiye de değinerek, "Bizim parti olarak temel hedefimiz, Türkiye'nin sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçmesidir. Bize, 'siz serbest piyasa ekonomisine karşı mısınız' diye soruyorlar. Hayır, ama Türkiye'de de serbest piyasa ekonomisi de yok zaten. 2002'de Türkiye ekonomisi 16'ncı büyük ekonomi iken, şimdi ise 23'üncü sırada, demek ki küçüldük. 21 senenin özeti küçülen bir ekonomi" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret edip, esnafla görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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