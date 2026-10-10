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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da seçime hazır olduklarını söyledi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da seçime hazır olduklarını söyledi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki kadın buluşmasında seçime hazır olduklarını söyledi. Özdağ, ekonomik sıkıntı ve güvenlik sorunlarının kadınları daha ağır etkilediğini, 'Tertemiz Türkiye' projesiyle bağımlılık tedavisini zorunlu hale getireceklerini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin projeleriyle, programıyla ve kadrolarıyla seçime hazır olduğunu söyledi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen "Cumhuriyet Kadınları Buluşuyor" etkinliğinde konuşan Özdağ, Türkiye'de seçimlerin ne zaman olacağını kimsenin bilmediğini dile getirdi.

"Seçim ne zaman olursa olsun biz hazırız. Projelerimizle, programımızla, kadrolarımızla hazırız." ifadesini kullanan Özdağ, her halükarda en geç 2028 yılında seçim olacağını, çok zaman kalmadığını belirtti.

Özdağ, ekonomik sıkıntılar ve güvenlik sorunlarının kadınlar üzerindeki etkisinin daha ağır olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelenin anneler açısından önemine işaret eden Özdağ, "Tertemiz Türkiye" projesiyle uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılarının tedavisini zorunlu hale getireceklerini söyledi.

Özdağ, bağımlıların kentlerden uzak yerlerde çalışarak, üreterek uyuşturucudan ve kumardan arındırılacağını kaydetti.

Programın ardından bir alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret eden Özdağ, 16. Antalya Kitap Fuarı'nda "Ordu ve Siyaset" söyleşisine ve imza gününe katıldı.

Kaynak: AA
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