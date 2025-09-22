Zafer Partili Mehmet Akif Cenkçi'den, Bakan Işıkhan'a 7 Bin 200 Tepkisi: 2,5 Yıl Neyi Neden Beklediniz?

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7 bin 200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım." açıklamasına yanıt verdi. Cenkçi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs 2023'te genel seçim öncesi partisinin Kayseri mitinginde '1 milyon küçük esnafın prim gününü SGK'lılarla eşitleyerek 9 binden 7 bin 200'e indiriyoruz' dedi. Aradan yaklaşık 2,5 yıl geçti. Ne yasa çıktı, ne düzenleme yapıldı. Neden yıllar geçmesine rağmen tek bir somut adım atılmadı? 2,5 yıl neyi neden beklediniz. "sözleriyle tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan düzenlemeyle ilgili tarih vererek çalışmaların hızla başlayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıl emeklilik hakkının tanınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaat de bulunmuştu. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. Esnafımıza 7 bin 200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. İnşallah önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu inşallah bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan'ın bu sözlerine Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi'den tepki geldi. Cenkçi X hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs 2023'te genel seçim öncesi partisinin Kayseri mitinginde '1 milyon küçük esnafın prim gününü SGK'lılarla eşitleyerek 9 binden 7 bin 200'e indiriyoruz' dedi. Aradan yaklaşık 2,5 yıl geçti. Ne yasa çıktı, ne düzenleme yapıldı. Şimdi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; 'Cumhurbaşkanımızın seçim vaadi olan 7 bin 200 prim günü düzenlemesi için Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlıyoruz. BAĞKUR'lu esnafın prim yükünü hafifletecek düzenleme 2026'nın ilk yarısında tamamlamayı hedefliyoruz.' diyor. Peki neden bu söz hala tutulmadı? Neden yıllar geçmesine rağmen tek bir somut adım atılmadı? 2,5 yıl neyi neden beklediniz? 2026'ya geldiğinizde de bu vaadi yine mi öteleyeceksiniz?"

"EYT'de 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lılar 5 bin - 5 bin 975 gün arasında emekli olabiliyor. Bu durumda nasıl eşitlik sağlanıyor?"

Kamuoyunun gündeminde birçok belirsizlik olduğunu vurgulayan Cenkçi, açıklamasında bunlara açıklık getirilmesini istedi:

" Neden 7200 gün? Oysa EYT'de 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lılar 5 bin – 5 bin 975 gün arasında emekli olabiliyor. Bu durumda nasıl eşitlik sağlanıyor? Tarım Bağ-Kur'lular kapsam dışında mı kalacak? Şirket ortakları olan tüm vergi mükellefleri neden kapsam dışı? Avukat, doktor, mali müşavir gibi bağımsız meslek erbapları bu düzenlemeden yararlanabilecek mi? Kadınlarda prim şartı ne olacak? 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigortalı olanlar için SSK'da kadınların prim günü erkeklerden düşük. Şimdi bu fark ortadan kalkacak mı?

"E-haciz ve banka blokeleri esnafı daha da köşeye sıkıştırmaya devam edecek mi?"

1999 öncesi ve sonrası ile 2008 sonrası ilk defa sigorta girişliler hangi prim gün şartına tabi tutulacak? Eşitlik nasıl sağlanmış olacak? Kısmi emeklilikte 5400 gün şartı devam mı edecek? Yaş haddinde düzenleme yapılacak mı? İsteğe bağlı sigortalılar için emeklilik 7 bin 200 mü, 9 bin gün mü olacak? Aylık bağlama oranları neden hala SSK ve Emekli Sandığı'ndan farklı? Düzenleme yapılarak eşitlik sağlanacak mı? Son statü bin 261 gün kuralı mağduriyetleri ortadan kalkacak mı? Geçmişte 'terk koduyla' durdurulan günlerin ihyasında neden 'ya hepsi ya hiçbiri' şartı var? İhya borçlanma tutarları neden çok daha yüksek? SGK hizmet borçlanmalarıyla eşitlik sağlanacak mı? Hizmet çakışmasından kaynaklı silinen SSK günleri için çözüm var mı? Vergi ve SGK prim borçları için uygulanan e-haciz ve banka blokeleri esnafı daha da köşeye sıkıştırmaya devam edecek mi?

"Prim borcu bulunan BağKur'lulara emekli olabilmeleri için kolay ödeme imkanı (taksit) getirilecek mi?"

Prim borcu bulunan BağKur'lulara emekli olabilmeleri için kolay ödeme imkanı (taksit) getirilecek mi? Tüm bu sorular yanıtsız ve çözümsüz kalmamalı. Sadece '2026'da 7 bin 200 gün' demek çözüm değildir. Esnaf, çiftçi, zanaatkar, kendi nam ve hesabına çalışan herkes için kapsamlı bir SGK (BağKur) reformu şarttır. Bu mesele seçim vaadi değil, bir sosyal adalet meselesidir. BağKur'luların sabredecek gücü kalmamıştır."