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Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti

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Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti

ADANA'da zabıta memuru, tartıştığı seyyar satıcıyı darbetti.

ADANA'da zabıta memuru, tartıştığı seyyar satıcıyı darbetti. O onlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Seyhan ilçesinde sokakta sebze ve meyve satan seyyar satıcı ile zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta memuru, seyyar satıcıya tokat atarak yere düşürdü. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler, büyük tepki çekti.

'GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI'

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti. Akay, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "Kamuoyunun ve bizlerin vicdanını yaralayan münferit bir olay üzerine, ilgili zabıta memuru görevden uzaklaştırılıp yasal işlemler başlatılmıştır" ifadeleriyle paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Zabıta Güncel Haberler

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