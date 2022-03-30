Zabıta ekipleri marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı

AĞRI (AA) - Ağrı'da zabıta ekipleri, "fahiş fiyat" ve stokçuluğun önüne geçmek için marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda il merkezinde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer marketlere yönelik denetim yaptı.

"Fahiş fiyat" ile stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, raflardaki şeker, sıvı yağ başta olmak üzere gıda ürünlerini incelendi.

Marketlerin depolarını da kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını da karşılaştırdı.

Zabıta görevlileri, uygulamada işletme sahiplerini haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaparak vatandaşı mağdur etmemeleri konusunda uyardı.

Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin sürdüğü belirtildi.