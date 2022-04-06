Yüzen şehir Kuşadası'nda

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden Bermuda bayraklı Regal Prıncess isimli kruvaziyer gemisi Ege Port Kuşadası limanına yanaştı.

330 metre uzunluğunda,141 bin groston ağırlığında, 3 bin 560 yolcu kapasiteli Regal Prıncess'den inen çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 460 yolcunun bir bölümü düzenlenen turlarla İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret ederken, kalan bölümü şehir merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Prıncess Cruises filosuna ait olan Bermuda bayraklı Regal Prıncess isimli kruvaziyer gemisinin Kuşadası'na en son 2016 yılında geldiğini hatırlatan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "2022 sezonunda Kuşadası'na Dünyanın en büyük kruvaziyer gemileri gelmeye devam edecek. Bugün limanımızda 330 Metre uzunluğunda 141 bin groston ağırlığında, 3 bin 560 yolcu kapasiteli Regal Prıncess isimli kruvaziyer gemisiyle çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 460 yolcuyu ağırladık. Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan Regal Prıncess bu seferiyle birlikte sezon sonuna kadar 9 sefer daha gerçekleştirecek" dedi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022 yılında ilk seferini gerçekleştiren Regal Prıncess isimli kruvaziyer gemisinin kaptanı Paolo Arrigo'ya plaket verdi.

(Ekrem Keser/ İHA)