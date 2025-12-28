Yüzde 27'lik Asgari Ücret Artışını Protesto Eyleminden Sonra Gözaltına Alınan CHP Kadıköy Yöneticisi Bilge Kaan Şarbat Tutuklandı.

Haber: Tuba KARA

(İSTANBUL) Asgari ücrete yüzde 27'lik zammın protesto edildiği Kadıköy'deki eylemden sonra protesto amaçlı atılan sloganlar gerekçe gösterilerek dün akşam gözaltına alınan CHP Kadıköy İlçe Yöneticisi Bilge Kaan Şarbat, Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Karar, gençlik örgütleri tarafından protesto edildi. Anadolu Adliyesi önünde bir araya gelen gençlik temsilcileri ve partililer, tutuklamayı "siyasi baskı" olarak değerlendirirken CHP İl Gençlik Kolu Başkanı Erdem Kara, " Bu yaptığınız işlemlerin hiçbiri bizi mücadelemizden geri adım attıramayacak. Sadece yargı sopası ile siyaseti dizayn etmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

Tutuklamaya konu süreç, asgari ücret gündemli bir basın açıklamasıyla başladı. Dün akşam saatlerinde Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan gençler, Süreyya Operası'na yürüyüş yaptıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca gençlik örgütleri, emekçilerin geçim krizine, belirlenen asgari ücrete ve ekonomik koşullara dair sloganlar attı. Yürüyüş ve açıklama barışçıl bir şekilde gerçekleştirilirken, etkinlik sırasında da polisin herhangi bir uyarısı gözlenmedi. Basın açıklamasının ardından alandaki gençler dağılırken, polis ekipleri Şarbat'a "Gel seninle bir çay içelim" diyerek yaklaştı ve ardından gözaltı işlemi uygulandı.

Gözaltına alınan CHP Kadıköy İlçe Yöneticisi Bilge Kaan Şarbat, bugün Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Karar, gençlik örgütleri tarafından protesto edildi. Anadolu Adliyesi önünde bir araya gelen gençlik temsilcileri ve partililer, tutuklamayı "siyasi baskı" olarak değerlendirirken CHP İl Gençlik Kolu Başkanı Erdem Kara, "Bu yaptığınız işlemlerin hiçbiri bizi mücadelemizden geri adım attıramayacak. Sadece yargı sopası ile siyaseti dizayn etmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

"Suçu slogan atmaktı"

Basın açıklamasında söz alan CHP İl Gençlik Kolu Başkanı Erdem Kara, süreç boyunca emniyetin sloganlara hiçbir uyarıda bulunmadığını vurgulayarak, "Kadıköy ilçe başkanımızın da bahsettiği gibi dün akşam bu saatlerde Kadıköy meydanında asgari ücretle alakalı Kadıköy Gençlik Örgütlerimizin düzenlediği bir basın açıklamasına katıldık. Basın açıklaması için Kadıköy Boğa heykelinden başlayarak Süreyya Operası yürüdük. Orada bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Fakat birileri, gençler gerçekten insanların, işçilerin ve emekçilerin asgari ücret sorununa değiniyor demek yerine orada bulunan genç arkadaşlarımıza bir gözdağı vererek, adeta bir yargı sopasıyla bizleri korkutmaya çalışarak arkadaşımızı göz altına aldılar" dedi. Kara şunları söyledi:

"Tabii alınma sürecine dair söyleyeceklerimiz var. Biz özelikle son 1 senedir İstanbulun her meydanında Esenyurt'tan Tuzla'ya Silivri'den Çatalca'ya kadar yaklaşık 1 senedir basın açıklamaları düzenliyoruz. Yaklaşık 1 senedir yürüyüşler yapıyoruz. Bu yürüyüşlerde yaklaşık 1 senedir yüzlerce slogan atıyoruz. Attığımız sloganlar eğer suç teşkil ediyorsa emniyet tarafından uyarılıyoruz. Fakat dün yaptığımız basın açıklamasında attığımız hiçbir slogan hiçbir emniyet gücü ve emniyet birimleri tarafından bizleri bu bir suç teşkil ediyor denilmedi. Denilmediği gibi de herhangi bir uyarı, sesli bir anons hiçbir şekilde bu sloganın bizlere bir suç teşkil ettiği bildirilmedi. Basın açıklamamız bittikten sonra arkadaşımız, 'gel seninle bir çay içelim' denilerek adeta bir kumpas kurar gibi meydanın kalabalığının dağılmasını bekledikten sonra arkadaşımızın koluna girerek bir gözaltı işleminin olduğu ve kendisinin emniyete götürülmesi gerektiği söylendi. Biz de dün akşamdan itibaren gerek ilçe başkanımız, gerek gençlik kolları genel başkan yardımcımız gerekse bizler avukatlarımızla birlikte arkadaşımızın yanındaydık. Kim bu arkadaşımız? Bilge Kaan Şarbat. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencisi, 19 yaşında gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Neydi suçu? Slogan atmak. AKP iktidarının yarattığı en büyük suç CHP'li gençlerin tutuklanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Biz AKP için ne kadar tehditsek ülke için de o kadar aydınlık geleceği taşıyoruz. Soruyorum sizlere. Bu mudur ülkemiz tehdit olan yoksa bu sefalet batağı mıdır? Slogan atan gencecik bir insan mıdır sizin için tehlikeli olan? Demokratik protestolarda hakkını arayan gençlerden suç yaratamazsınız. Size bunu defalarca söyledik. Bunun en büyük örneği nedir? Bunun en büyük örneği 19 Marttır"

"Gençlerin yeri okuldur, kampüstür, ailesinin yanıdır"

Erdem Kara, 19 Mart Saraçhane örneğini hatırlatarak gençlere yönelik gözaltı ve tutuklamaların caydırıcı olamadığını söyledi:

"19 Mart Saraçhane darbesinde Türkiye genelinde 2 bine yakın genç arkadaşımızı tutukladınız. İstanbul'da 300'e yakın genç arkadaşımızı tutukladınız. 1 ay 1,5 ay bu insanları ailelerinden ayırdınız. Ne oldu? Hepsi beraat aldı. Hepsinin suçu neydi? O gün 19 Mart sürecine katılmak. Aynı Kaan gibi arkadaşlarımıza gözdağı vermeye çalıştınız. Ne sonuç elde ettiniz? Hiç yürüyüşlerimizi, hiç basın açıklamalarımzı, hiç mitinglerimizi görmüyor musunuz? Hangi arkadaşımızın yüz ifadesinde korku gördünüz? Bu yaptığınız işlemlerin hiçbiri bizi mücadelemizden geri adım attıramayacak. Sadece yargı sopası ile siyaseti dizayn etmenize izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanına hakaret gibi başı sonu belli olmayan, sınırları olmayan bir konu ile toplumsal muhalefeti bastırmaya çalışıyorsunuz. Siyasi rekabetin adresi sandıktır, meydanlardır, halktır. Adliyeler değildir. Gençlerin yeri okuldur, kampüstür, ailesinin yanıdır. Gençlerin yeri zindanlar değildir. Bunu bugün değilse de önümüzdeki senelerde size öğreteceğiz. Nasıl Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Özgür Özel'e Ankara siyasetini öneriyor, partimiz üzerindeki her türlü baskıyı Ankara'da kalması için yapıyorsa, mevcut yargı da CHP'li gençleri adliyeler, cezaevi önleri veya cezaevindeki zindanlarla sınırlamaya çalışıyor. Buradan çok açık ve net bir şekilde söylemek isteriz. Hiçbir genç arkadaşımız, hiçbir Cumhuriyet temsilcisi sizin çizdiğiniz sınırlar içerisinde kalmayacak. Biz bu mücadeleye yıllarımızı verdik, biz bu mücadeleye bir gençlik harcadık ve bu mücadele için her önümüze gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Başta Kaan olmak üzere bütün siyasi tutsaklarımızı alacağız."

Gençlik örgütleri, adliye sürecini takip edeceklerini, Şarbat'ın serbest bırakılması için hem hukuki hem siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Basın açıklamasında "Bilge Kaan onurumuzdur" sloganları atıldı.