Yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini yediği yemekhanenin girişine asılan 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazısı, tepkiler üzerine kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampüsü içinde kalan, KYK'ya ait E Blok'taki erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazılı uyarı kağıdı asıldı. Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan uyarı yazısı, tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, yasak kararına tepkilerini paylaştı.

Yemekhanenin akşam yemeklerinde karma olduğunu belirten Efecan Göktepe ise "Sadece E Blok'ta bu şekilde bir yazı var. Oraya da akşam yemeğine kızlar geliyorlar. O yüzden böyle bir uygulama yapıldığını düşünüyorum" dedi.