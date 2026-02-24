4 altın bileziği gasbeden şüpheli, üzerine kilitlenen dükkanın kapısını kırıp kaçtı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girerek çalışanı tabancayla tehdit eden şüpheli B.C., polis tarafından yakalandı. Olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve gasbettiği altın bileziklerle birlikte gözaltına alındı.
YAKALANDI
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde girdiği kuyumcu dükkanında çalışanı tabancayla tehdit edip, 4 altın bileziği gasbeden şüpheli B.C., polis tarafından yakalandı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüphelinin saklandığı yeri de kısa sürede tespit etti. Ekiplerin yaptığı baskında B.C., olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve gasbettiği altın bileziklerle gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Yusuf YILDIZ - Eser PAZARBAŞI/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı