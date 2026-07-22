Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Portekiz Başbakanı Montenegro ile Atina'da görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis ve Montenegro, Atina'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Montenegro, Yunan turistlerin Portekiz'i, Portekizli turistlerin de Yunanistan'ı ziyaret ettiğini belirterek, iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğinin sivil koruma, sağlık, savunma, teknoloji ve bilim alanlarında da olmasını istediklerini belirtti.

Avrupa ve NATO'nun ortak değerlere sahip olmasının önemine değinen Montenegro, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına da önem verdiklerine işaret etti.

Montenegro, ülkesinin iklim krizi nedeniyle bir yandan orman yangını bir yandan da sel felaketi sorunuyla karşılaştığını söyleyerek, Avrupa'nın bu tür sorunlarla ortak mücadele geliştirmesini istediklerini aktardı.

Miçotakis ise Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Avrupa'nın güvenlik konusunda daha çok sorumluluk alması gerektiğinin net bir şekilde ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu, daha çok yatırım, daha çok ortak savunma sanayisi üretimi ve daha çok operasyonel hazır oluş anlamına gelir." dedi.

Sivil koruma, iklim krizi gibi konuların da görüşmede ele alındığına işaret eden Miçotakis, yangınla mücadele gibi alanlarda Avrupa dayanışmasının da çok önemli olduğunu kaydetti.

Miçotakis, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmelerin de bugün görüşüldüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak olası sorunların petrol fiyatlarını olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini aktardı.

Yunan Başbakan, "Hürmüz'den geçiş için herhangi bir ücret talep edilmesi de kabul edilemez." diye konuştu.