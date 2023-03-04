Yunanistan Dışişleri Bakanı, yarın İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde dini törene katılacak Güncel Haberler Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın İstanbul'a ziyarette bulunacağı bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın İstanbul'a ziyarette bulunacağı bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dendias, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek dini törene katılacak. Dini törenin ardından Yunanistan'daki tren kazası ve Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni yapılıp dua okunacak. Dendias, İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek. Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Fenerbahçe Yunanistan İstanbul Güncel Haberler

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