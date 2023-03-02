Yunanistan'da tren faciası 'geliyorum' demiş

Yunanistan'ı yasa boğan tren faciası ardından demiryolları çalışanları greve gitti. Sendikaların demiryollarındaki eksiklik ve ihmalleri defalarca ilgili kurumlara bildirdiğinin ortaya çıkması öfkeyi daha da artırdı. Yunanistan tarihinin en büyük tren faciasında ölenlerin sayısı 46'ya yükselirken devletin demiryollarında yıllardır ihmal ettiği yatırımlar ve yapılan ikazları dikkate almayışıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Larissa kentinde 350 kişi taşıyan yolcu treniyle yük treninin fark edilmeden kilometrelerce aynı rayda birbirine doğru yol aldığı ortaya çıkmış, Başbakan Kiryakos Mitsotakis de trajedinin insan hatasından kaynaklandığını kabul etmişti.

İki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu baştaki vagonlarda yangın çıkmış, 1300 dereceye ulaşan ısı nedeniyle söz konusu vagonlara müdahale başlangıçta mümkün olmamıştı. Vagonlardaki cesetlerin kimlik tespiti için DNA testlerine başvurulurken halen 10 kişinin izine rastlanamadığı bildirildi.

Tren faciasıyla ilgili olarak Larissa istasyon şefi tutuklanmış, Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Başbakan Mitsotakis de dün gece kaza yerini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada "Sorumluluklar yerine getirilecek. Larissa'da duyulan 'bir daha asla' sözünün boş laf olarak kalmamasını sağlamak için çalışacağız. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Hükümet sözcüsü Yannis İkonomu da bugün yaptığı açıklamada kazanın nedenlerini ve demiryolları projelerindeki 'kronik gecikmeleri' mercek altına alacaklarını açıkladı.

Sendikalar: Yıllardır uyardık, duymazdan gelindi

Ancak bu açıklamalar halk arasındaki öfkeyi yatıştırmaya yetmedi. Dün başlayan protesto gösterileri bugün de devam ederken demiryolları çalışanlarının başlattığı 24 saatlik grev nedeniyle demiryolu taşımacılığı felç oldu.

Sendikalar, yıllar boyunca göreve gelen hükümetlerin ihmallerinin son faciaya yol açtığını belirterek "Maalesef ki kadrolu personel sayısının artırılması, eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve her şeyden önce modern güvenlik teknolojilerinin kullanıma sokulması yönünde sürekli dile getirdiğimiz taleplerin hepsi duymazdan gelinmiştir" ifadesini kullandı.

Başkent Atina'daki metro çalışanları da iş bırakma eylemine gitti. Sendikanın açıklamasında, demiryolları ağındaki sorunların benzerlerinin metrolarda da geçerli olduğu belirtilerek "personel, ekipman ve yedek parçadaki büyük sıkıntılara yönelik şikayetlerin yıllardır dile getirildiği, bu sıkıntıların çalışanlar üzerindeki yükü büyük ölçüde artırdığı" şikayetinde bulunuldu.

Yunanistan'ın devlete bağlı demiryolları işletmesi Trainose, mali kriz dönemindeki özelleştirmeler çerçevesinde 2017'de İtalyan kamu şirketi Ferrovie Dello Stato Italiane'ye (FS) satılmış ve adı Hellenic Train olarak değiştirilmişti.

Üç hafta önce uyarı mektubu yazılmış

Demiryolları sendikasının üç hafta önce devlet demiryolları şirketi ve Ulaştırma Bakanlığına gönderdiği yazıda elektronik yönlendirme sisteminin yirmi yıldır neredeyse işlemez halde olduğuna işaret ettiği, "Müdahale için daha ne bekliyorsunuz? Daha neyin olması gerekiyor?" sorusunu yönelttiği ortaya çıktı.

Sendikaların, yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki Atina-Selanik hattında ışık sinyallerinin yıllardır çalışmadığına, ayrıca bir trenin tehlike durumunda durmasını sağlayarak insan hatası tehlikesini bertaraf eden Avrupa Tren Kontrol Sisteminin (ETCS) de devre dışı olduğuna, tünellerde güvenlik ve ışıklandırma sistemlerinin yaklaşık 15 yıldır tam çalışmadığına dikkat çektikleri belirtiliyor.

Yunan medyasına göre, kazadan hemen sonra tutuklanan Larissa istasyon şefi, ifadesinde yolcu trenini bir hata sonucu yanlış raya yönlendirdiğini kabul etti, sorumluluğun kendi üzerine düşen kısmını üstlendiğini, ancak faciaya yol açan başka boyutlar da bulunduğunu belirtti.

AFP,rtr/BK,TY