Yunanistan'da Tarım Fonları Soruşturması: OPEKEPE Kapatılıyor

Yunanistan'da Tarım Fonları Soruşturması: OPEKEPE Kapatılıyor
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Yunanistan, AB'nin gönderdiği tarım fonlarıyla ilgili soruşturma kapsamında OPEKEPE'yi kapatma kararı aldı. OPEKEPE'nin görevleri Yunanistan Kamu Gelirleri Bağımsız Kurumuna aktarılacak.

Yunanistan'da Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği tarım fonlarıyla ilgili soruşturmaya konu olan Topluluk Destekleri Rehberliği ve Garantilerinin Kontrolü Ajansının (OPEKEPE) kapatılacağı açıklandı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakan ve yetkililerin de katılımıyla yapılan toplantıda, OPEKEPE'nin kapatılıp görevlerinin Yunanistan Kamu Gelirleri Bağımsız Kurumuna (AADE) aktarılmasına karar verildi.

Bu çerçevede, OPEKEPE personelinin de AADE çatısı altında görevlendirilmesi uygun bulundu.

Sürecin 2026'nın ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Avrupa Kamu Başsavcılığı (EPPO), AB'nin gönderdiği tarım fonlarının hayali meralara verilen sübvansiyonlar aracılığıyla hak etmeyen kişilere aktarıldığı şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

AB savcıları, yolsuzlukla mücadelede görevli polisler eşliğinde OPEKEPE bürosuna habersizce giderek kurumda denetimde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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