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Yunanistan'da Şiddetli Yağışlar Maddi Zarara Yol Açtı

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Yunanistan, Kiklad Adaları'ndan başlayarak Orta Makedonya, Halkidiki, Girit ve Sakız Adası'na kadar yayılan şiddetli yağışlarla sarsıldı. Sel oluşumu nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı ve geniş çaplı maddi zarar meydana geldi.

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, dün özellikle Kiklad Adaları'nda görülen şiddetli yağış, bugün Orta Makedonya, Halkidiki, Girit Adası, Sakız Adası ve Oniki Adalar gibi bölgelerde de etkili oldu.

Yağış nedeniyle sel oluşan yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Bu bölgelerde sel nedeniyle geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Oniki Adalar'da, Sivil Koruma Biriminden vatandaşların cep telefonlarına, çarşamba akşamına kadar dikkatli olmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi.

Halkidiki Yarımadası'nda ise fındık büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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