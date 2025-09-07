Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten GSI Projesi Açıklamaları

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında yapılması planlanan deniz altı elektrik bağlantısı (GSI) projesi için "Projenin tamamlanması için Kıbrıs'ın bu projeyi gerçekten istediğini göstermesi gerekir." diye konuştu.

Miçotakis, bu yıl 89'uncusu düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

GSI'ye ilişkin soruları da yanıtlayan Miçotakis, bu projenin GKRY'nin elektrik açısından izole bir konuma sahip olduğu için önemli olduğunu savundu.

Miçotakis, "Elektrik bağlantısından en çok fayda gören Kıbrıs olacaktır ve hakikaten Yunanistan Kıbrıs'a destek olmak için koştu." dedi.

Yunanistan'ın projeye destek vermek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade eden Miçotakis, "Projenin tamamlanması için Kıbrıs'ın bu projeyi gerçekten istediğini göstermesi gerekir." diye konuştu.

Miçotakis, GKRY ile elektrik bağlantısının Yunanistan'ın bağlantılar açısından tek öncelikli projesi olmadığını belirterek, "Tüm elektrik bağlantılarından bahsedecek olursak Yunanistan için Kıbrıs ile bağlantı Kıbrıs'a yardımcı olduğu için önemli. Yunanistan için ekonomik açıdan o kadar büyük bir öneme sahip değil." dedi.

Yunanistan'ın Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Miçotakis, "Yunan hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak ancak soru ne zaman ve nasıl tanıyacağıdır. İki devletli çözüm için teşvik edici bir zamanlama olmalı." diye konuştu.

GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos, bu hafta Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, bağımsız ve ciddi iki farklı kurumun projeye ilişkin yaptığı çalışmayı incelediğini belirterek, "İki rapor da mevcut şartlarda bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıyor." demişti.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis de Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, Kerafnos'un açıklamalarına cevaben "Kıbrıs'ın ne yapmak istediğini netleştirmesi gerekmektedir." diye konuşmuştu.