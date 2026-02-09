Yozgat'ta 'Yüzyılın Konut Projesi' kuraları çekildi

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi'kapsamında Yozgat'ta kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi.

Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Yozgat'ta yapılacak 2 bin 858 konutun kura çekimi, noter huzurunda yapıldı. Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törene; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan, TOKİ Daire Başkanı Cavit Güler ve vatandaşlar katıldı. Vali Mehmet Ali Özkan'ın konuşması ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan, konuştu. Erdoğan, kura törenlerinin düğün havasında geçtiği belirterek, "Hemen hemen her gün 2 ilde, bugün de Yozgat'ımızda ve Kütahya'da bu programı gerçekleştiriyoruz. ve tüm bu programlarda da vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde buraya katıldıklarını görüyoruz. Bu aslında milletimizin devletine olan güvenci. Bu aslında buradaki Yozgat'ımızın devletine olan güvencini ortaya çıkartıyor" dedi.

'TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK TARİHİNİN DEVRİMİDİR'

Halil Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremleri hatırlatarak, "Tabii bu zor zamanın ardında bir aydınlık vardır, bir diriliş vardır, yeniden küllerinden doğan şehirler vardır. 11 ilimizin, 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu depremden sonra devlet millet kaynaşmasının en bariz örneklerini burada gördük. Hani bu milletin bir duruşu vardır ya. O milletin duruşunu bu zor zamanında Türkiye, 86 milyon göstermiştir. Aynen milli mücadelede olduğu gibi, aynen Çanakkale'de olduğu gibi ki bu Çanakkale ruhu ülkenin bir seferberlik haliyle yeniden dirilişini göstermiştir. 86 milyon, o 11 ilimize koşmuştur. Bugün geldiğimiz noktada devletimiz 455 bin konutunu vatandaşına teslim etti. O hani afetlerde, sellerde enkazını bile kaldıramayan ülkeleri gördüğümüz bir yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti enkazını kaldırdığı gibi, 455 bin konutunu vatandaşına teslim etti. Bu, Türkiye şehircilik tarihinin belki de en büyük devrimidir. ve bu devrimin lideri, 'ev sahibi olmayan bir tek vatandaşım kalmasın' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

'VATANDAŞIMIZ ÜZÜLMESİN'

Halil Erdoğan, 455 bin konutun hemen akabinde 'Yüzyılın Konut Projesi'nin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde bugün işte 'Ev Sahibi Türkiye' diyoruz. Ne demek ev sahibi Türkiye? 'Türkiye'de ev sahibi olmayan bir tek vatandaşımız kalmasın' diyoruz. ve diyoruz ki bugün o kuraya gelen 25 bin vatandaşımız; 2 bin 858 hak sahibi noter huzurunda belirlenecek ama o 25 bin vatandaşımız üzülmesin. Bu mücadele, bu konutlar bir tek vatandaşımız kalmayıncaya kadar devam edecek ve bugün burada kura çıkmayan vatandaşlarımız üzülmeyecek. TOKİ'miz Türkiye'nin yüz akı; Türkiye'nin küresel bir markası haline geldi. ve yine deprem bölgesinde bir tek TOKİ binasının, konutunun yıkılmadığını görüyoruz. Zaten bu topluluk da milletimizin TOKİ'ye olan güvenini gösteriyor. İşte bu mücadele yine devletimizin eliyle TOKİ'mizle birlikte devam edecek ve inşallah yeni konutlarla Türkiye'de bütün vatandaşlarımız ev sahibi olarak huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecekler" dedi. Ardından kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlendi. (DHA