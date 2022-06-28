Yozgat'ta sağanak etkili oldu Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Cemil Çiçek Bulvarı'nda seyreden sürücüler, Çemsan mevkisindeki mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisinden geçmekte zorlandı. Yozgat Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşlar ise çevrede esnaftan aldıkları dondurma şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel Yozgat Güncel Haberler

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