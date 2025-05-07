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Yozgat'ta Gümüş Balıkları, Avrupa'ya Cips Olarak İhraç Ediliyor

Yozgat'ta Gümüş Balıkları, Avrupa'ya Cips Olarak İhraç Ediliyor
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Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki baraj gölünde avlanan gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç ediliyor. Avrupa ülkelerinin rağbet gösterdiği gümüş balığı, bölge halkının geçimine de katkı sağlıyor.

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta avlanan Gümüş balıkları Avrupalıya çerez oluyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde avlanan Gümüş balıkları cips olarak tüketilmek üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek baraj gölünde avlanan gümüşbalıkları işlenerek, cips olarak tüketilmek üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

Çekerek Barajı'ndan avlanan gümüşbalıkları, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç gibi ülkelere gönderiliyor. Gümüş balığından yapılan cipsi severek tüketen Avrupa ülkeleri tarafından oldukça rağbet görüyor. Balıkçılık faaliyetleri aynı zamanda bölge halkının geçimine de katkı sağlıyor.

"Bu sene havalar yağışlı olduğu için avlanmaya yeni başladık"

Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Dursun Uslu, balık avlamaya yeni başladıklarını belirterek "Şu anda gümüş balığı tutuyoruz. Havalar soğuk ve yağışlı olduğundan yeni başladık. Buranın suyu soğuk. Çamlıbel'in kar suyu buraya geliyor. Daha balık yumurtaya gelmedi. Geçen sene bu zamanlarda bütün balıklar yumurtadaydı. Bu sene çok güzel verim alacağız Allah nasip ederse. Gümüş balığı olan yere sazan gelmiyor. Bazen de ırmak balığı dediğimiz balık çıkar. Başka çıkmaz. Bu balık için 15-20 lira fiyat bekliyoruz. Henüz fiyat vermediler" dedi.

"15-20 tona yakın balık elde ederiz gibi görünüyor"

Yurt dışına ihraç edilen balıklardan söz eden Uslu, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç' e bu balıklar gidiyor. Avrupa ülkelerinde cips yapılıyor. Türkiye'de pek tüketilmiyor. Burada yoğunluk sazanda. Sıraz balığı var. Kerevit ve gümüş balığı var. Kafesinden kaçan alabalıklar var, burada üremiyor. Nisan, Mayıs, Haziran gibi su bırakıldığı zaman balıkların üremesine zararı oluyor. Buradan da yetkililere iletmiş olalım. Bu 3 ay su bırakılmasın. Bu sürede yumurtasını kıyıya bırakan balıklardan yavru elde ediyoruz. Burada 15-20 tekne çalışıyor. 15-20 tona yakın balık veririz gibi görünüyor" şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT SÜZENER - Güncel
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