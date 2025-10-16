Haberler

Yozgat'ta Genel Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Yozgat'ta Genel Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Genel Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, tarımsal verilerin kaydı ve sayımın önemi vurgulandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Genel Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Hükümet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kariyer Uzmanı Murat Türkmen, tarımsal verilerin sağlıklı tutulmasının ülkenin tarım politikalarına yön verecek ve sektörün geleceği için yol gösterici olacağını ve Genel Tarım Sayımı'nın 14 Kasım'da sona ereceğini söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosyası veren herkesin tarım sayımına katılmak zorunda olduğuna dikkati çeken Türkmen, "2000 yılından bu yana uygulamada olan bu sistem dahilinde arazilerin yüzde 70'i kayıt altına alınabildi. Yüzde 30'u ise hala kayıt dışı. Şimdi yapılmakta olan Genel Tarım Sayımı ile bu yüzde 30'luk kısım da kayıt altına alınacak ve bunun için 40 milyar lira daha harcama yapılacak." dedi.

Türkmen'in sunumunun ardından muhtarların görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantı, bilgilendirme sunumuyla sona erdi.

Programa, TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Mehmet Çelebi, Sorgun İlçe Tarım Orman Müdürü Yusuf Canbolat ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.