Yozgat'ta çıkan yangında 200 dekar ekili alan ve bir kamyon yandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili alan ve park halindeki bir kamyon yandı. Yangın, Sorgun'a bağlı Caferli köyü yakınlarında buğday ekili tarım arazisinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve köy halkının yardımıyla yangın söndürüldü, ancak 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü ve saman yüklü bir kamyon kullanılamaz hale geldi.