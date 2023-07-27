Yozgat'ta çıkan yangında 200 dekar ekili alan ve bir kamyon yandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili alan ve park halindeki bir kamyon yandı. Yangın, Sorgun'a bağlı Caferli köyü yakınlarında buğday ekili tarım arazisinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve köy halkının yardımıyla yangın söndürüldü, ancak 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü ve saman yüklü bir kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili alan ve park halindeki bir kamyon yandı.
Sorgun'a bağlı Caferli köyü yakınlarında buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait yangın söndürme araç ve ekipleri sevk edildi.
Köy halkının da yardımıyla 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken 200 dekar buğday ekili alan yandı.
Yangında alevler arasında kalan saman yüklü bir kamyon da kullanılmaz hale geldi.