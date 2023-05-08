Yozgat'ta bağcılığın gelişmesi için bilimsel çalışmalar devam ediyor

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kentte bağcılığın modernize edilerek, canlandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar istikametinde 10 adet üzüm çeşidi, farklı Amerikan asma anaçları üzerine aşılanıp, bölgeye uygunlukları belirleniyor.

Yozgat'ta bağcılığın gelişmesi noktasında üreticilere katkı sunmak amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yöreye uygun bağ çubuklarının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Selda Daler ve öğrencileri tarafından bir ay önce aşılama işlemi gerçekleştirilen Amerikan asma anaçlarının kaynaştırma odasında; performansları, aşı randımanı, fidan randımanları ve kalite özellikleri incelecek. Daha sonra tutma oranına bakılarak yörenin iklim ve toprak yapısına en uyumlu anaçlar belirlenip aşılı asma fidanları toprakla buluşturulacak.

"Üreticimize bağcılıkla ilgili doğru yöntemleri göstereceğiz"

Kentte bağcılığın gelişmesine yönelik yürütülen proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, "Bu proje istikametinde ilk defa Yozgat'ta yöreye özel çeşitlerden oluşturulan bir koleksiyon parseli meydana getireceğiz. Bu projeyle özellikle bağcılık yapılan çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz için doğru yöntem uygulamaları geliştireceğiz ve tavsiyeler sunacağız. Burada amacımız Yozgat yöresine özgü 10 tane yerel üzüm çeşidini koruma altına almak ve doğru yetiştiricilikle yaygınlaşmasını sağlamak. Bu noktadan baktığımız zaman çiftçimizin maksimum gelir elde etmesi, kazancını arttırabilmesi için daha doğru yönetim uygulamalarını yapması gerekiyor. İşte bu projede de bağcılıktan daha fazla nasıl gelir elde edilir diye çiftçilerimize öneriler geliştireceğiz" dedi.

"Üreticimize ekonomik yönden fayda sağlayacağız"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Selda Daler ise, "Bu projede farklı Amerikan asma anaçları üzerine aşılanan Yozgat ili yerel üzüm çeşitlerinin kaynaştırma odası performansları, aşı randımanı, fidan randımanları ve kalite özelliklerini inceleyeceğiz. Daha sonra tutma oranlarına bakacağız. Bu şekilde en iyi uyumu gösteren anaç ve çeşit kombinasyonları belirlenecek ve daha sonra test edilerek bağlarda bu kombinasyonları çiftçilerimize öneriyor olacağız. Daha önce fidanlarımızın aşılama işlemini gerçekleştirmiştik, şimdi kaynaşma işlemi gerçekleşti. ve burada dikim aşamasındayız. Burada Yozgat yöresinde çok yaygın olarak yetişen köledoyuran, kirpi üzümü, Şahmuratlı üzümü, horoz üzümü, gelinparmağı gibi farklı anaçların performanslarını değerlendireceğiz. Daha sonra bu çeşitler içerisinde en iyi uyumu gösteren kombinasyonları üreticilerimize tavsiye edeceğiz. Bu şekilde hem fidan randımanını sağlayacağız hem de kalite kayıplarının önüne geçilmiş olup ekonomik olarak üreticimize bir fayda sağlanmış olacağız. Yozgat'ta eski usulle bağcılık yapılıyor ve modern bağların bulunmadığını görüyoruz. Bu nedenle bunları yaygınlaştırmak için bu yerel çeşitleri farklı anaçlar üzerine aşılayıp bunları çoğaltmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.