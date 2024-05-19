Yozgat'ta 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

???????Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sorgun Gençlik ve il Spor Müdürü Levent Tuncer, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tekvando, jimnastik, tekerlekli sandalye basketbol ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu.

Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporcuların ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erkılıçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Aslan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yerköy

Yerköy Stadı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gaffar Eren Karagöz, Atatürk'ün gençliğe olan inancını ve bu inancın önemini vurguladı.

Konuşmanın ardından halk oyunları ekipleri ve sporcular gösterilerini sundu.

Törene, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.