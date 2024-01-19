Yozgat Sorgun'da 15 Bin Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 15 bin 355 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Agah Efendi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, eğitim öğretim yılının birinci dönemini sorunsuz olarak tamamladıklarını söyledi.

Öcal, ilçede anaokullarında 1318, ilkokullarda 5 bin 32, ortaokullarda 4 bin 971, liselerde 4 bin 34 öğrencimiz olmak üzere 15 bin 355 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Öğrencilerimizden tatilde dinlenmelerini istiyoruz. Dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim." dedi.