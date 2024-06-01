Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde süt üretimi artıyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2008'de 124 üye ile kurulan ve günlük 500 litre süt toplayan Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, üye sayısını 940'a, süt toplama kapasitesini 80 tona çıkardı.

Sarıkaya'nın köylerine yerleştirdiği süt soğutma tanklarıyla günlük 20 ton süt toplayan birlik, 60 ton da çiftliklerden süt temin edip pazarlıyor.

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı veteriner hekim Altan Gültekin, AA muhabirine, üreticilerin sütünü en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Yaylaya da süt soğutma tankları yerleştirildi

Üreticinin sütünü en iyi şekilde değerlendirilmesi için Hisarbey Yaylası'na 6 tank yerleştirdiklerini ifade eden Gültekin, "Yaylada 600 büyükbaş, 600 küçükbaş hayvan bulunuyor ve günlük 2 ton süt alıyoruz." dedi.

Hayvancılıktan dolayı Hisarbey'in en az göç veren köylerden olduğunu vurgulayan Gültekin, buradan aldıkları sütü Yozgat Et ve Süt Kurumuna verdiklerini aktardı.

Hisarbey Yaylası'nda hayvancılık yapan göçerlerden Fatma Güverçin de bahar mevsimin hayvanlarını yaylaya çıkardıklarını söyledi.

Hayvanlardan elde edilen sütle geçimlerini sağladıklarını anlatan Güverçin, "Bu sene yağmurumuz çok, otumuz bol, sütümüz de bol. Önceden süt satışında sıkıntı oluyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği sayesinde tankımız var. Sağdığımız sütü tankta topluyoruz, birlik de gelip satın alıyor." dedi.

Sahra Sağlam da mayıs ayında yaylaya göçtüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sabah ve akşam ineklerimizi sağıp sütü tanka getiririz. Peynir yapıyoruz, yağ yapıyoruz, çökelek yapıyoruz. Yaylamız meşhurdur. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Çocuklarımızı okutuyor, evimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Yaylada hayvanlarımıza yem vermiyoruz, her şey doğal. Sütümüz, peynirimiz, tereyağımız çok lezzetli. Sütümüzü tanka boşaltıyoruz, ay sonu geldiğinde de paramızı alıyoruz."