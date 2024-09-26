YÖREX Fuarı'na Davet

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) hakkında Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i bilgilendirerek, halkı fuara davet etti.

Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Ragıp Gök ve Cüneyt Doğan ile Vali Şahin'i ziyaret etti.

Fuarın 9-13 Ekim'de yapılacağını hatırlatan Çandır, 10 bin metrekare alanda 7 bölgeden yüzlerce yöresel ürünün sergileneceği YÖREX'in Antalya'nın markası haline geldiğini belirtti.

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılmasını beklediklerini aktaran Çandır, Şahin'e de fuara verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Şahin de YÖREX'in Antalya'da düzenlenen önemli fuarlardan biri olduğunu belirtti.

Çandır, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, fuar hakkında bilgi verdi. Çandır, fuara herkesi beklediklerini kaydetti.