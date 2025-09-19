YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, TEKNOFEST'i ziyaretinde konuştu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, savunma sanayisinde 5 büyük şirkette yaklaşık 42-43 bin personel çalıştığını, ASELSAN ve TUSAŞ dahil olmak üzere çalışan 42 bin gencin yüzde 99,5'inin Türk üniversitelerinden mezun gençler olduğunu belirterek "Bu gençlerin mezun olduğu üniversite çeşitliliği sayısı 158'dir. Yani Cumhurbaşkanımızın savunma sanayisinde ortaya koyduğu vizyon ve irade Türk üniversitelerinden mezun olmuş üniversite gençliğinin omuzlarında yükselmektedir." dedi.

Prof. Dr. Özvar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret ederek stantları gezdi.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Özvar, TEKNOFEST'in Türk gençliğinin bu dünyada yapabileceği en önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Gençlerin kendine güvendiği ve bir hedef belirleyerek ilerlediği zaman büyük başarılar elde edeceğini ifade eden Özvar, "TEKNOFEST, bilim ve teknolojinin ve bunların ürünlerinin oluştuğu, gençlerin el emeğiyle zihin gücüyle ortaya koydukları becerilerin belki de en somut sergilendiği organizasyonlardan bir tanesidir. Bu bakımdan böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştiren T3 Vakfı'na destek veren bütün kurum ve kuruluşları canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Türk üniversiteleri, savunma sanayisine çok kaliteli gençler yetiştirmektedir"

Özvar, TEKNOFEST kuşağının, Türk eğitim sisteminde yetişen gençlerin başarısıyla birlikte gerçekleştiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarımız, gençliğin bu ülkeye ne kadar büyük katkı sağladığını sağlayabileceğini işte bu TEKNOFEST programlarıyla ortaya koymaktadır. TEKNOFEST'te en önemli konulardan bir tanesi savunma sanayisine ait ortaya koyduğu yenilikler, başarılar ve denemeler. Bugün Türk savunma sanayisi dünyada en hızlı gelişen, en göz kamaştırıcı sektörlerden bir tanesidir. Bu sektörün gelişmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle mümkün olmuştur."

Savunma sanayisinde gençlerin daha çok kendini gösterdiği vurgulayan Özvar, "Savunma sanayisinde 5 büyük şirkette yaklaşık 42-43 bin personel çalışmakta. ASELSAN ve TUSAŞ dahil olmak üzere çalışan 42 bin gencin yüzde 99,5'i Türk üniversitelerinden mezun olan gençlerdir. Bu gençlerin mezun olduğu üniversite çeşitliliği sayısı 158'dir. Yani Cumhurbaşkanımızın savunma sanayisinde ortaya koyduğu vizyon ve irade Türk üniversitelerinden mezun olmuş üniversite gençliğinin omuzlarında yükselmektedir. Dolayısıyla Türk üniversiteleri bugün diğer sektörlerde olduğu gibi savunma sanayisine de çok kaliteli gençler yetiştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.