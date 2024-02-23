YÖK Başkanı Edirne Valisi'ni ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, Özvar ile Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) üyesi rektörleri makamında ağırladı.

Ziyarette, Trakya Üniversitesine ek bina yapılarak tüm Balkanlar'a hizmet verecek şekilde genişletilmesi, üniversite bünyesinde ziraat teknolojileri birimi ile Balkanlardaki çalışmaların da yürütüleceği YÖK Başkanlığı makamının açılması konuları görüşüldü.

Sezer, ziyaret anısına Özvar'a Edirnekari süslemeli çiniye işlenen Selimiye fotoğrafı armağan etti.

YÖK Başkanı Özvar'a ziyarette Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan eşlik etti.

Özvar, programı kapsamında TÜB 22. Üst Kurulu ile Trakya Üniversitesi Senato toplantılarına başkanlık edecek, öğrencilerle buluşacak.