YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (5)

IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE "PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI" YAPILDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon emrini vermesi...

IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE "PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI" YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon emrini vermesi

Pençe-Kılıç Harekatına katılan uçakların kalkışı

Tam isbetle vurulan hedefler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezine gelişi

Operasyon anına ait görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın pilotlarla konuşması

Hasar alan okuldan detaylar

Kocatepe İlkokulu dış görüntüsü

Roketin isabet ettiği cephe

Cezalandırma atışları

Nizip Asri Mezarlığı'nda Hz. Ali Camisi'nde düzenlenen tören

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin tekbirlerle uğurlanması

Hasan Karataş'ın fotoğrafları

5 yaşındaki Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu

Cenaze namazının kılınması

Baba Zeki Karataş'ın tabutu taşıması

Cezalandırma atışları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'de konuşması

KATAR'DA DÜZENLENEN 2022 DÜNYA KUPASINI FRANSA'YI YENEN ARJANTİN KAZANDI

2022 FIFA Dünya Kupası – Katar- Doha

Şehrin yüksek binalarını asılan Dünya Kupası afişleri

Şehir gezen turistler

I love Doha yazısı

Dünya Kupasına katılan ülkelerin bayrakları

Develer ile şehir gezenler

Katar bayrağı

Dünya Kupasına katılan ülkelerin bayraklarından yapılmış yelkenler

Katar Dünya Kupası organizasyonunu logosu önünde fotoğraf çektiren turistler

Yüzünü Katar bayrağı renklerine boyamış bir futbolsever

Tezahürat atan Arjantin ve Brezilya tarafları

Şehrin yüksek binalarına ülke bayraklarını yansıtılması

Sokaklarda dans eden turistler

Temim bin Hamad es-Sani'nin fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organizasyona katılan liderler ile görüşmesi

Oynanan maçlardan kareler

Tarafların sevinçleri

Portekiz – Fas Maçından kareler

Portekiz maçını kazana Fas taraftarlarının sevinçleri

Arjantin – Fransa maçından kareler

2022 FIFA Dünya Kupası final maçından fotoğraflar

Kupa

Futbolcular

Taraftarlar

Kupanın kaldırılması ve sevinç

Arjantin halkı başkent Buenos Aires'in merkezinde milli takımlarının dünya kupası şampiyonluğunu kutlaması (dron)

Maç sonu marşlar eşliğinde sevinen insanlar

Arjantin halkının Milli Takımlarının Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlaması

New York'taki Times meydanındaki Arjantinlilerin kupa sevinci IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE "PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI" YAPILDI (19 KASIM)

Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

KATAR'DA DÜZENLENEN 2022 DÜNYA KUPASINI FRANSA'YI YENEN ARJANTİN KAZANDI (20 KASIM - 18 ARALIK)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine ve öncesinde verilen resepsiyona katılarak, aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.