YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (5)
Güncel Haberler
IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE "PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI" YAPILDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon emrini vermesi...
IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE "PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI" YAPILDI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon emrini vermesi
Pençe-Kılıç Harekatına katılan uçakların kalkışı
Tam isbetle vurulan hedefler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezine gelişi
Operasyon anına ait görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın pilotlarla konuşması
Hasar alan okuldan detaylar
Kocatepe İlkokulu dış görüntüsü
Roketin isabet ettiği cephe
Cezalandırma atışları
Nizip Asri Mezarlığı'nda Hz. Ali Camisi'nde düzenlenen tören
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin tekbirlerle uğurlanması
Hasan Karataş'ın fotoğrafları
5 yaşındaki Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu
Cenaze namazının kılınması
Baba Zeki Karataş'ın tabutu taşıması
Cezalandırma atışları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'de konuşması
KATAR'DA DÜZENLENEN 2022 DÜNYA KUPASINI FRANSA'YI YENEN ARJANTİN KAZANDI
2022 FIFA Dünya Kupası – Katar- Doha
Şehrin yüksek binalarını asılan Dünya Kupası afişleri
Şehir gezen turistler
I love Doha yazısı
Dünya Kupasına katılan ülkelerin bayrakları
Develer ile şehir gezenler
Katar bayrağı
Dünya Kupasına katılan ülkelerin bayraklarından yapılmış yelkenler
Katar Dünya Kupası organizasyonunu logosu önünde fotoğraf çektiren turistler
Yüzünü Katar bayrağı renklerine boyamış bir futbolsever
Tezahürat atan Arjantin ve Brezilya tarafları
Şehrin yüksek binalarına ülke bayraklarını yansıtılması
Sokaklarda dans eden turistler
Temim bin Hamad es-Sani'nin fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organizasyona katılan liderler ile görüşmesi
Oynanan maçlardan kareler
Tarafların sevinçleri
Portekiz – Fas Maçından kareler
Portekiz maçını kazana Fas taraftarlarının sevinçleri
Arjantin – Fransa maçından kareler
2022 FIFA Dünya Kupası final maçından fotoğraflar
Kupa
Futbolcular
Taraftarlar
Kupanın kaldırılması ve sevinç
Arjantin halkı başkent Buenos Aires'in merkezinde milli takımlarının dünya kupası şampiyonluğunu kutlaması (dron)
Maç sonu marşlar eşliğinde sevinen insanlar
Arjantin halkının Milli Takımlarının Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlaması
New York'taki Times meydanındaki Arjantinlilerin kupa sevinci IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE BULUNAN VE TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELERE "PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI" YAPILDI (19 KASIM)
Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.
KATAR'DA DÜZENLENEN 2022 DÜNYA KUPASINI FRANSA'YI YENEN ARJANTİN KAZANDI (20 KASIM - 18 ARALIK)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine ve öncesinde verilen resepsiyona katılarak, aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.