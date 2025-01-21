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Yılın Kareleri Oylaması: İsmail Kaşdemir'in Seçimleri

Yılın Kareleri Oylaması: İsmail Kaşdemir'in Seçimleri
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyip oy kullandı. Kaşdemir, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki en beğendiği fotoğrafları seçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Kaşdemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını tercih eden Kaşdemir, "Haber" kategorisinde, Hakan Akgün tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisinde çekilen "Çanakkale'de zaman kırılması" adlı fotoğrafı oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" başlıklı fotoğraflardan yana oyunu kullanan İsmail Kaşdemir, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" karesine oy verdi.

Başkan Kaşdemir, 5 kategoride seçime sunulan fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

AA'nın her yıl geleneksel hale gelen oylamasındaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten çok emek verilmiş ve özen gösterilmiş fotoğraflar bir araya gelmiş. Ben seçim yaparken çok zorlandım açıkçası. Tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyor ve tebrik ediyorum. AA bizim gözbebeğimiz. Cumhuriyetimizin ilk kurumlarından ve hala görevini hem hakkıyla yerine getiriyor hem de kendini hep geliştirerek yoluna devam ediyor. Gerçekten Anadolu Ajansı hem güvenirliliği hem kalitesi hem de hızıyla Türk milletini hatta dünyayı aydınlatmaya devam ediyor. Tüm ajans çalışanlarını tebrik ediyoruz. Çalışmalarıyla daha da güzel günlerde bir arada olmayı diliyoruz."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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