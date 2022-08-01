Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı TUNUS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'ta yayın yapan özel radyo istasyonu Mosaique FM Pazar günü 2022'nin ilk yedi ayında toplam 7.170 Tunuslu göçmenin yasadışı yollarla İtalya kıyılarına ulaşmayı başardığını bildirdi. TUNUS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'ta yayın yapan özel radyo istasyonu Mosaique FM Pazar günü 2022'nin ilk yedi ayında toplam 7.170 Tunuslu göçmenin yasadışı yollarla İtalya kıyılarına ulaşmayı başardığını bildirdi. Radyo, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayanarak verdiği haberinde, "İtalya'ya yasadışı yollarla varan göçmenler içerisinde en yüksek sayı Tunuslu göçmenlere ait" dedi. Tunus kıyılarından çıkarak İtalya'ya varmayı deneyen göçmenlerin sayısı olumlu hava koşulları nedeniyle genellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Tunus düzensiz yollarla Avrupa'ya erişmek için ana noktalardan birisi olduğu için her yıl binlerce göçmen bu Kuzey Afrika ülkesinden yasadışı yollarla Akdeniz'i geçme girişiminde bulunuyor. Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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