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Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yıldırımın isabet ettiği armut ağacının gövdesi tutuştu.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yıldırımın isabet ettiği armut ağacının gövdesi tutuştu. Yangın köylüler tarafından söndürüldü.

Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyü arazisinde armut ağacına yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle ağaç alev aldı. Köylüler yanan ağaca kürekle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Toprak ve suyla yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken, ağaç zarar gördü. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

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