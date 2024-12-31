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Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Başkentte Yoğunlaştı

Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Başkentte Yoğunlaştı
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışlarının ardından yılbaşı öncesinde restoran, pastane, kafe ve kırtasiye gibi sektörlerde fiyat denetimlerini artırdı. Menü ve kasa fiyatlarının karşılaştırılması, fiyat listelerinin kontrolü gibi detaylar incelendi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücretin açıklanmasının ardından yoğunlaştırdıkları denetimlere yılbaşı öncesinde de çeşitli sektörlerle devam etti.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında başkentte de restoran, pastane, kafe, kırtasiye ve hediyelik eşya mağazalarında fiyatlar kontrol edildi.

Ekipler denetimlerde ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, işletmelerin kapılarında fiyat listesi olup olmadığına baktı. Fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı da incelendi.

Kırtasiye denetimlerinde ise ekipler yılbaşı öncesi sıklıkla alınan hediyelik eşya ve süslemelerin ürün etiketlerini gözden geçirdi. Etiketlerin satış fiyatıyla uygunluğu kontrol edilirken ürünlerin ayırt edici özelliği, menşesi gibi etikette bulunması gereken unsurlar denetlendi.

"Yılbaşı itibarıyla denetimleri sürdüreceğiz"

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Şikayetleri ve Piyasa Gözetimi İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, denetimlere yeni yılda da devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yılla birlikte asgari ücret artışlarından sonra fiyatların artışlarını dengeleyebilmek ve önüne geçebilmek için denetimlere devam etmekteyiz. Marketlerde yaptığımız denetimlerin haricinde, kafe, restoran ve diğer işletmelerde de aynı şekilde incelemelerimiz sürmektedir. Yılbaşı itibarıyla denetimlere devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Özdemir - Güncel
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