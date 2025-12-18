Yılbaşı ağaçlarında hazır süslü ve kompakt modeller ilgi görüyor

ARALIK ayı ile yılbaşı ağaçları evlerde, caddelerde ve sokaklarda yerini almaya başladı. Farklı boyut ve özellikteki ağaç modellerine tüketiciler ilgi gösterirken, kutusundan hazır süslenmiş şekilde çıkan, sabit LED ışıklı ve az yer kaplayan tasarımlar da öne çıkıyor.

Yılbaşı ağaçları farklı ışık fonksiyonlarıyla tek tuşla kullanılabiliyor. Kendinden süslü modeller, kurulduğu anda dekor haline gelerek özellikle vakti olmayanlar ile çocuklu ve evcil hayvanlı evler için pratik bir seçenek sunuyor. Masa üstü 30 santimetrelik mini modellerden 3 metrelik gösterişli seçeneklere kadar, dar alanlara ve işletmelere uygun birçok farklı tasarım bulunuyor.

'GERÇEK BİR ÇAM AĞACI GİBİ'

Dekorasyon mağazası sahibi Fulya Yasemin, yılbaşı süslemelerine ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Yurt dışında yılbaşı için çok daha fazla seçenek var. Biz de buraya çeşitlilik getirmeyi amaçladık. Tüm ağaçlarımızın LED'leri üzerinde hazır geliyor. Ekstra ışık almaya ihtiyaç yok. Farklı ışık fonksiyonlarıyla tek tuşla eğlenceli bir atmosfer yaratılıyor. Ağaçlarımızın cinsine ve dal seçeneklerine göre de değişiyor. Dışardan bakıldığında sanki gerçek bir çam ağacı gibi görünüyor" dedi.

'MODELLER 70 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR'

Kendinden süslü modellerin özellikle evcil hayvan ve çocuklu aileler tarafından tercih edildiğini söyleyen Yasemin, "Yaklaşık 30 farklı ağaç modeli var. Masa üstü 30 santimetrelik mini ağaçlardan 3 metreye kadar seçenekler sunuyoruz. Küçük alanlar için dar gövdeli modeller, işletmeler için daha büyük ve gösterişli seçenekler bulunuyor. Akordeon ağaçlarımız ise kolayca açılıp kapanıyor ve çok az yer kaplıyor. Hatta duvara asılabilen ağaç modelleri de küçük alanlar için çok kullanışlı. Ağaçlarda fiyatlar 3 bin liradan başlıyor. Büyük ve 3 metrelik modeller 70 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.