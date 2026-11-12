Yiğitbaşı İGEF'26'da Türkiye'nin savunmada ilerleme kaydettiğini söyledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, "Türkiye son 20 yılda savunma sanayi ve teknoloji altyapısı bağlamında kapsamlı ve stratejik bir ilerleme kaydetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde teknolojiyi ithal eden bir modelden kendi sistemlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir yapıya geçiş yapmıştır." ifadelerini kullandı.

ATO Congresium'da düzenlenen 3. Uluslararası İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın (İGEF'26) açılış törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, İGEF Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, Silah Sanayi Patlayıcı Maddeler ve İş Adamları Derneği (SİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Eryürek, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, sektör temsilcileri ve yurt dışından üst düzey emniyet mensupları ile bürokratlar katıldı.

Burada konuşan Yiğitbaşı, güvenlik kavramının son zamanlarda kabuk değiştiren ve sürekli yenilenen dinamik bir nitelik kazandığını belirtti.

Yiğitbaşı, klasik asayiş ve sınır güvenliği anlayışının, siber uzaydan yapay zeka uygulamalarına, küresel ölçekli hibrit tehditlerden iklim değişikliği kaynaklı afet yönetimi risklerine kadar uzanan çok katmanlı bir alana evrildiğine işaret etti.

Huzurun olmadığı yerde yatırımın, güvenin olmadığı yerde üretimin ve emniyetin olmadığı yerde ise güçlü bir geleceğin inşa edilmesinin mümkün olmadığını belirten Yiğitbaşı, "Bugün asimetrik tehditler, sınır aşan organize suç ağları, yeni nesil suç örgütleri ve siber güvenlik ihlalleri devletlerin kurumsal mimarisi ve müdahale kapasitesini yeniden şekillendirmesini gerektirmektedir." diye konuştu.

Yiğitbaşı, suç şebekeleri ve terör örgütlerinin teknolojiyi kendi amaçları için kullanmaya çalıştığını gördüklerini anlatarak, devletlerin de bu süreçte proaktif önlemler alarak bir adım önde olmasının tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik altyapımıza kazandırdığımız her bir modern donanım, geliştirdiğimiz her bir teknolojik sistem aynı zamanda milletimizin huzuruna, insanımızın refahına ve ülkemizin yarınlarına yapılan en büyük yatırımdır. Bu vizyonla hareket eden İçişleri Bakanlığı olarak bizler güvenliği sınır hatlarımızdan şehirlerimizin asayişine afet yönetiminden siber uzaya kadar uzanan geniş ve bütüncül bir sorumluluk alanı olarak ele alıyoruz."

Yiğitbaşı, hukuka uygun yollarla elde edilen verilerin karar destek sistemlerinde kullanılmasının güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını vurguladı.

Güvenliğin yalnızca şehirlerdeki asayiş ve trafik tedbirleriyle sınırlı olmadığının altını çizen Yiğitbaşı, Mavi Vatan'da kıyı güvenliğinin, dijital dünyada ise veri güvenliğinin sağlanmasının da bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Yiğitbaşı, bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi en etkin şekilde kullanan, insanı daima merkeze koyan ve önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü güvenlik mimarisini Türkiye'nin dört bir yanında kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın tüm birimleriyle milletimizin huzuru Türkiye'mizin güvenli yarınları için 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye, son 20 yılda savunma sanayi ve teknoloji altyapısı bağlamında kapsamlı ve stratejik bir ilerleme kaydetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde teknolojiyi ithal eden bir modelden kendi sistemlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir yapıya geçiş yapmıştır. Milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, zırhlı taktik araçlar, elektro-optik sistemler ve yerli yazılımlar yalnızca mühendislik başarıları göstermiyor, ülkemizin teknolojik bağımsızlığının ve operasyonel kapasitesinin de somut göstergeleri oluyor."

Bakanlık olarak sınırlardan şehir merkezlerine kadar uzanan hatta birimleri çağın gerektirdiği en ileri teknolojik donanımlarla desteklediklerini belirten Yiğitbaşı, iç güvenlik ve sınır güvenliğinin bir bütün olarak ele alındığını söyledi.

Yiğitbaşı, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadelede akıllı sınır sistemlerinden yararlanıldığının, güvenlik teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasının milli egemenlik ve stratejik bağımsızlık açısından önem taşıdığının altını çizdi.

Bakanlığın, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, sınır güvenliği, göç yönetimi ve afet müdahalesi gibi alanlarda teknolojik sistemleri etkin şekilde kullandığını anlatan Yiğitbaşı, yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerin sahadaki güvenlik ve müdahale kapasitesini artırdığını ifade etti.

Yiğitbaşı, güvenlik teknolojilerindeki ilerlemenin Türk mühendisliği ile kamu, özel sektör ve akademinin ortak çalışmasının ürünü olduğunu belirtti.

İGEF'26'nın kamu kurumları ile özel sektör ve dost, paydaş ülkelerin temsilcilerini buluşturan ortak güvenlik vizyonlarının istişare ve inşa edildiği stratejik bir platform olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde edindiği bu saha tecrübesini ve güçlü sanayi ekosisteminin ürettiği yerli çözümleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmanın memnuniyetini yaşamaktadır. Gerçek stratejik bağımsızlık sadece kendi imkanlarını üretmek değil aynı zamanda dost ülkelerle adil, güvenilir ve sürdürülebilir ortaklıklar kurabilmektedir." dedi.

Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

İGEF'26, 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA