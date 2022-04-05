Yetim Vakfı, düzenlediği mezatla 159 yetim çocuğa destek oldu

Yetim Vakfı, yetim çocuklar yararına düzenlenen mezat sayesinde 159 çocuğa destek sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geliri doğrudan yetim çocuklara aktarılan yetim mezadı programı, ramazanda da devam ediyor.

Antika ürünler, saatler, takılar, tespihler, objeler, porselenler, hat ve resim tabloları, çakılar, lambalar, nostaljik eşyalar, tarihe ışık tutan el sanatları gibi ürünlerin yer aldığı mezattan elde edilen gelir doğrudan yetim çocukların sponsorluğuna aktarılıyor.

Mezatta yer alan ürünlerin her biri ayrı fiyat politikasıyla alıcılara sunuluyor. Mezadı izleyen bağışçılar ürün alarak bu fonun yetimlere aktarılmasını sağlıyor.

Mezatta ayrıca, yetim annelerinin kendi el emekleriyle yaptığı amigurumi bebekler de yer alıyor.

Savaş ortamında hayata tutunmaya çalışan yetim anneleri için Yetim Vakfı'nın kurduğu tekstil tasarım atölyesinde eğitim alan annelerin yaptığı bebekler, mezatta hayırseverler tarafından alınarak bir yetime hediye ediliyor. Bebeklerden alınan gelir ise yine yetim annelerine ulaştırılıyor.

Mezadı gerçekleştiren gazeteci yazar İsmail Kılıçarslan, "Kısa zaman içinde yetim mezadıyla 159 yetim kardeşimize sponsor olmayı, vesile olmayı başardık. Bu mezatta insanlar gönüllü olarak ürün bağışlıyorlar. Mezadı izleyen insanlar buradan ürün alarak doğrudan bu fonun yetimlere aktarılmasını sağlıyor. Yetimlerin mutlu olmasını ve güvende olmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.