Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Mahallesinde Yol Yatırımlarını Tamamlıyor

Yeşilyurt'un dört bir tarafında çalışarak ulaşım ağının kalitesini artıran Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle kendisine has güzelliklere sahip Gündüzbey Mahallesinde planlamaya alınan yol yatırımlarını teker teker tamamlayarak araç ve yaya trafiğini konforlu hale getiriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Tosun ve Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ile birlikte Gündüzbey'in ara sokaklarında devam eden sıcak asfalt serimi ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketlerinin yanı sıra hava şartlarından dolayı yıpranan ve bozulan yolları temiz ve düzenli hale getirmek için görevlendirilen ekiplerin ilçenin dört bir tarafında çalıştığını söyledi.

Gündüzbey mahallesinde çalışma takvimine alınan yolları sıcak asfalt serimi ile konforlu hale getirmeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Gündüzbey mahallemizde gerek tescilli yapılar gerekse de diğer binalar yaşanan deprem felaketinde ciddi hasarlar aldı. Burada yaşayan hemşehrilerimizde kırsal bölgelerdeki bağ ve bahçelerine giderek yaşamlarını buralarda sürdürüyorlar. Belediye olarak deprem yaralarını sarmak ve tüm yaşam alanlarımızın sorunlarını kalıcı çözümlerle gidermek için 7/24 mesai yapıyoruz. Gündüzbey Mahallemizde de gerek ekiplerimizin saha incelemelerinde tespit ettikleri sorunlar gerekse de mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda çalışma alanlarımızı belirleyerek, ekiplerimizi hemen yönlendirdik. Mahalle Muhtarımız bu anlamda ekiplerimize yardımcı oldu, kendisine teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte el ele vererek sorunlarımızı çözüyoruz, birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin titiz ve planlı çalışmaları neticesinde mahallemizde %90 civarında asfaltla ilgili eksiğimiz kalmadı, planlamaya aldığımız yollarımızın büyük bir kısmını sıcak asfalt serimi ile tertemiz hale getirdik. Ekiplerimiz yine bölgenin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyorlar, mahallemizin bütün bölgelerini tertemiz hale getirip kış ayına hazır hale getirmek içinde çalışmalar devam edecektir. Yol çalışmalarımızla birlikte depremde hasar alan yollarımızın kalitesini artırıp araç ve yaya trafiğini güvenli hale getirmiş oluyoruz. Bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte Yeşilyurt için durmadan dinlenmeden çalışıyoruz ve çalışacağız. Özellikle ulaşım ağımızın kalitesini artırıp ilçemizin dört bir tarafına kolay ve rahat bir ulaşım sağlamak içinde sürekli sahadayız ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. İlçemizin her noktasında çalışan, emek sarf eden, alın teri döken, bugünden geleceğe güzel yatırımlar emanet eden bütün mesai arkadaşlarımızın ellerine ve emeklerine sağlık" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de, tamamlanan ve devam eden tüm hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA