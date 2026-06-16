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Şanlıurfa'da "Bağımsızlık Sporla Başlar" Futbol Turnuvası tamamlandı

Şanlıurfa'da 'Bağımsızlık Sporla Başlar' Futbol Turnuvası tamamlandı
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Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 'Bağımsızlık Sporla Başlar' ortaokullar arası futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı. 29 okul takımının katıldığı turnuvada dereceye girenlere kupa ve ödüller verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Bağımsızlık Sporla Başlar" Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası final maçıyla tamamlandı.

Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bağımlılıkla mücadele ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya 29 okul takımı katıldı.

Final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüller dağıtıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, turnuvanın düzenlenmesine verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür ederek, "Gençlerimiz geleceğimiz, istiklalimiz ve istikbalimizdir. Şehrimizde bağımlılığı önleyici çalışmalarımızı daha da sıklaştıracak, toplumun her kesimine ulaşarak Yeşilay'ın faaliyetlerini yaygınlaştıracağız. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi sağlıklı ve bağımsız bir geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ile Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ve sporseverler katıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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