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Yeşilay Karadeniz Bölgesi 3 Bant Bilardo Şampiyonası Samsun'da tamamlandı

Yeşilay Karadeniz Bölgesi 3 Bant Bilardo Şampiyonası Samsun'da tamamlandı
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Yeşilay Karadeniz Bölgesi Özel 3 Bant Bilardo Şampiyonası, Samsun'da 70 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Final müsabakalarının ardından ödül töreni yapıldı. Yetkililer, bilardonun gençlerin dikkat, sabır ve stratejik düşünme becerilerini geliştirdiğini, sporun bağımlılıkla mücadelede önemli bir koruyucu unsur olduğunu vurguladı. Doğukan Kanber birinci, Mesut Ekinci ikinci olurken, Muhammed Raşit Uzun ve Volkan Çimentepe üçüncülüğü paylaştı.

Yeşilay Karadeniz Bölgesi Özel 3 Bant Bilardo Şampiyonası, Samsun'da 70 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

ASO Bilardo Spor Tesisleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın final müsabakalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Yeşilay Spor Kulübü yetkilileri, bilardonun yalnızca belirli yaş gruplarına veya sosyal çevrelere hitap eden bir branş olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, sporun gençlerin dikkat, sabır, stratejik düşünme ve disiplin becerilerini geliştiren önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Sporun bağımlılıkla mücadelede en güçlü koruyucu unsurlardan biri olduğuna işaret edilen konuşmada, gençlerin zamanlarını nitelikli alanlarda geçirmelerinin, sağlıklı sosyal çevrelerde bulunmalarının ve sportif disiplinle tanışmalarının önemine vurgu yapıldı.

Bilardo salonlarının yalnızca ticari işletmeler olarak değil, gençlerin sporla buluştuğu, turnuva kültürü kazandığı ve güvenli sosyal ortamlar oluşturduğu merkezler haline gelmesinin önem taşıdığı belirtilen konuşmada, doğru yönetilen spor tesislerinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir destek noktası olduğu kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinden sporcuları Samsun'da bir araya getiren organizasyonun, bölgesel dayanışma ve dostluğun gelişmesine de katkı sunduğu ifade edildi.

Şampiyonada Doğukan Kanber birinci, Mesut Ekinci ikinci olurken, Muhammed Raşit Uzun ve Volkan Çimentepe üçüncülüğü paylaştı.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, turnuvaya katılan sporcular, hakemler ve organizasyonda görev alanlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
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