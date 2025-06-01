Yeşilay Bisiklet Turu'nda Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirildi

Yeşilay Bisiklet Turu'nda Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, İstanbul'da binlerce katılımcıyla gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşam vurgusunun yapıldığı etkinlikte, 10 kişiye bisiklet hediye edildi. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bisikletin sağlıklı yaşam için önemini vurguladı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağına katılan binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Tüm illerde düzenlenen turun İstanbul'daki bölümüne katılan amatör ve profesyonel sporcular, Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'ndan başladıkları turda, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe rotasını izledi.

Sepetçiler Kasrı'nda tamamlanan turun ardından düzenlenen törende yapılan çekilişte toplam 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen turun Yeşilayın marka faaliyetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bisikletin sağlıklı yaşam için önemine işaret eden Dinç, "Pedallı yaşam, bizi sağlıklı yaşama noktasında çok cesaretlendirecek ve güçlendirecek. O yüzden biz yıl boyunca İstanbul'da, 1 hafta tarihi Yarımada'da, 1 hafta Bostancı'da düzenli bisiklet turu yapıyoruz. Senede bir defa bütün Türkiye'de, 81 ilimizde aynı gün geleneksel bisiklet turnuvamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün de Türkiye çapında 81 ilimizde on binlerce bisikletlimizle beraber İstanbul'da da turlar yapacağız. Sağlıklı yaşamın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş olacağız." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün toplumun kötü alışkanlıklardan kurtulmasıyla ilgili çok önemli bir etkinlik yapıldığını dile getirdi.

Müftüoğlu, halkın sağlıklı olması, kötü alışkanlıklarından kurtulması, hareketli yaşama yönlendirilmesi ve alkol, uyuşturucu ile kumar gibi kötü alışkanlıklardan korunması adına bu etkinliğin farkındalık oluşturacağını anlattı.

Bisan Kurumsal İletişim Koordinatörü Dilfuruz Ceviz, Yeşilayla birlikte sağlıklı yaşamı desteklemek için etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ceviz, sağlıklı yaşamı desteklemek ve daha sürdürülebilir bir dünya olabilmesi için kendilerinin de pedal çevirdiğini kaydetti.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise Yeşilayın 15 günde bir yaptığı bisiklet turlarına da destek verdiklerini ifade etti. Bu kurumun 100 yılı aşkın bir süredir bağımlılıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Özdemir, "Son dönemde bağımlılık çeşitleri de artmaya başladı. Gençliğimizi bu bağımlılıktan uzak tutabilmek için en güzel yol bunun gibi sportif etkinliklere destek olmaktır." diye konuştu.

Tura Filistin bayrağıyla katılan Ferdinaz Koyuncu da her sene tura iştirak etmeye çalıştığını söyledi.

Yeşilayın bağımlıklarla ilgili mücadelesini çok önemli bulduğunu vurgulayan Koyuncu, "Günümüzde insanların bağımlılıklardan uzaklaşabilmesi için alternatif yollar aranıyor. Bisiklet insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor. Herkes birbiriyle tanışıyor, görüşüyor. Güzel muhabbetler oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.