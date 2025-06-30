Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı Törenle Açıldı

Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı Törenle Açıldı
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Yesevi Hareketi Derneği'nin Edirne İl Başkanlığı, düzenlenen bir törenle açıldı. Genel Başkan Mahmut Cömert ve İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, derneğin misyonu hakkında bilgi vererek Edirne'nin Balkanlar için önemini vurguladılar.

Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı törenle açıldı.

Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert, Sabuni Mahallesi Banka Sokak'taki il başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Balkanların giriş kapısı olan Edirne'nin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Cömert, "500 yıl vatan toprağı olmuş Balkanları içimizde yara olarak bıraktık. İnşallah Edirne bu bayrağı gelecek nesillere aktarma, vatan topraklarının tekrar bir araya gelmesi noktasında, serhat olmanın, uç beyi olmanın misyonunu Alpaslan Başkanım ve ekibiyle beraber yerine getirecektir. Yeni yerimiz hayırlı ve mübarek olsun." diye konuştu.

İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu da hiç kimseyi ayırt etmeyen bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, "Yesevi Hareketi 3 kıtadaki faaliyetleriyle bir zamanlar ecdadımızın at koşturduğu yerlerde Türk'ün bayrağını dalgalandırmaya devam edecek bir sivil insiyatiftir." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Keşan Belediye Meclisi toplanacak

Keşan Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, 3 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda, içkili yer bölgesi taleplerinden imar planı değişikliklerine, satranç turnuvasından su sondaj kuyularına kadar birçok önemli konu görüşülecek.

Minik güreşçi Damla Sheikhani Türkiye ikincisi oldu

Edirne'de öğrenim gören 11 yaşındaki Damla Sheikhani, Sivas'ta düzenlenen Minikler Kadın Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

İstiklal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi genç sporcu, Türkiye Güreş Federasyonunca organize edilen şampiyonada sergilediği performansla dereceye girerek Edirne'ye gurur yaşattı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, elde ettiği başarı dolayısıyla Damla Sheikhani'yi, öğretmenlerini ve ailesini tebrik etti.

Kaynak: AA / Hicran Süngü - Güncel
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