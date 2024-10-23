Yılın ilk yarısında yerli turistler 18 milyon 680 bin seyahat gerçekleştirdi

Türkiye'de yerli turistlerin yakınlarını ziyaret için yaptıkları seyahatlerin sayısı 2024'ün ilk yarısında 18 milyon 680 bini bulurken, harcamalarının tutarı 68 milyar 771 milyon 319 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde yurt içi turizm kapsamında toplam 29 milyon 684 bin seyahat gerçekleştirildi. Yerli turistlerin toplam seyahat harcamaları 148 milyar 376 milyon 593 bin lira olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK AKRABA ZİYARETİ İÇİN SEYAHAT ETMİŞİZ

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırayı 8 milyon 489 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar aldı. Yerli turistler söz konusu dönemde bu amaçla 60 milyar 511 milyon 887 bin lira harcama yaptı.

KİMİ ŞİFA KİMİ İŞ İÇİN SEYAHAT ETTİ

Yerli turistlerin sağlık ihtiyaçları nedeniyle bu dönemde yaptıkları ziyaretlerin sayısı 1 milyon 178 bin oldu. Bu seyahatlerde 10 milyar 154 milyon 479 bin lira harcandı. Yerli turistlerin, sağlık gezilerinde toplam gecelemeleri 10 milyon 956 bin olarak kayıtlara geçti.