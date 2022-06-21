Yerli SİDA'lar, sürü görevlerine başladı!

İnsansız deniz araçlarının asli görevi karasularımızı güvende tutmak olacak. Tekil ya da sürü halinde hareket edebilen bu araçlar düşman tespiti yapabilecek. Gerekli durumlarda ise müdahalede bulunacak. Bunu da üzerlerinde yer alan gelişmiş sensörler, iletişim teknolojileri ve silah sistemleri ile yapacak. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün, ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi tarafından geliştirilen MİR Sida, ALBATROS S ile birlikte sürü görevinde yer aldı.

Mavi Vatan'da sürüm görevleri: ULAQ, SALVO, SANCAR, ALBATROS S ve MİR SİDA modelleri hazır!

Geçtiğimiz yıllarda basında kendine sıkça yer bulan ULAQ SİDA, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma ortalığıyla geliştirildi. En büyük rakipleri arasında ise Dearsan üretimi SALVO yer alıyordu. Fakat geçtiğimiz gün Yonca-Onuk Tersanesi ve Havelsan işbirliğinde geliştirilen SANCAR SİDA da bu rekabete dahil oldu.

Şimdi ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya paylaşımına göre, ALBATROS S ve MİR isimli 2 farklı modelin birlikte deneme amaçlı bir sürü görevi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu sayede farklı boy ve kabiliyete sahip deniz araçlarının, sürü mimarisi ile neler başarabileceği ortaya kondu.

İHA'lar için yeni özellik: Ege'de kuş uçurtmayacak!

İsmail Demir'in yaptığı paylaşımda şunlar söylendi:

Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni aşamaya geçtik! Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini, sahada gerçekleştirdik.

İnsansız deniz araçlarımızı birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca tıpkı İHA'larda yaptığımız gibi, İDA'ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Bilindiği üzere daha öncesinde Sürü İDA projemizde ALBATROS-S İDA'larla 4'lü sürü denemesi yapmıştık. Bu sürünün daha da gelişmesi ve daha kompleks kabiliyetleri içermesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürümüze yeni ve daha büyük güç olarak MİR İDA'yı ekledik.

ULAQ özellikleri

Boy: 11 m

Sürat: 35 kts – 80 km/s

Menzil: 215 deniz mili

Haberleşme menzili: 200 km

Faydalı yük kapasitesi: 2 bin kg

Silah sistemi: UMTAS, ÇAKIR, L-UMTAS ve Cirit

Diğer: SATCOM, Otonom görev, Su Üstü Harbi, Asimetrik Harp, Sahil Güvenlik Görevleri

Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti, Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele

Keşif ve Müdahale, Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek, Sınır Kontrolü

İHA, SİHA, TİHA ile ortak harekat, Gündüz ve gece görüş sistemleri

SALVO özellikleri

Tam boy: 14.79 m

Genişlik: 3.83 m

Draft: 0.75 m

Maksimum hız: 50 kts – 90 km/s

Menzil: 300 deniz mili

Tekne malzemesi: Kompozit

Silah sistemi: ROKETSAN Cirit & L-UMTAS / 12,7 mm makineli tüfek

Diğer:

SATCOM, Otonom görev, Su Üstü Harbi, Asimetrik Harp, Sahil Güvenlik Görevleri

Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti, Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele

Keşif ve Müdahale, Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek

Sınır Kontrolü, İHA, SİHA, TİHA ile ortak harekat

Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni aşamaya geçtik! Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini, sahada gerçekleştirdik. ?? @sefineofficial ?? @aselsan pic.twitter.com/z3qiaNMyFN — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 19, 2022

SANCAR SİDA özellikleri

Tam boy: 12.7 m

Deplasman: 9 ton

Maksimum hız: 40 kts

Menzil: 400 deniz mili

Silah sistemi: 2×2 UMTAS / L-UMTAS – 12,7 mm makineli tüfek (STAMP-2)

Diğer: SATCOM, Otonom görev, Su Üstü Harbi, Asimetrik Harp, Sahil Güvenlik Görevleri

Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti, Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele

Keşif ve Müdahale, Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek

Sınır Kontrolü, İHA, SİHA, TİHA ile ortak harekat, Seyir radarı, Çarpışma önleyici sistem

Albatros S özellikleri

Tam boy: 7.20 m

En: 2.00 m

Ağırlık : 1.955 kg

Maksimum hız: 40+ kts

Kontrol menzili: 200 deniz mili

Menzil: 600 deniz mili

Faydalı yük: 250 + kg

Keşif gözetleme

Tekli veya çoklu bot ile hedefe angaje olma

Sahil Güvenlik devriye ve taarruz

Üs/liman savunma

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