Yerel Demokrasi Haftası'nda Sabaha Spor Etkinliği

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Suni Gölet'te sabah sporu yapıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte ısınma hareketleri sonrası yürüyüş yapıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet eden Akın, programın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

Sözer, Yakupbey köyünü ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Yakupbey köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köyde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla sohbet eden Sözer, sorun ve talepleri dinledi.

Toplantıya daire amirleri de katıldı.

Özcan, Keşansporlu futbolcularla kahvaltıda buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşansporlu futbolcularla kahvaltıda bir araya geldi.

Mahalle muhtarları tarafından düzenlenen programa katılan Özcan, Keşanspor'un her zaman yanında olduklarını belirterek takıma başarı diledi.

Özcan, muhtarlara da düzenledikleri program için teşekkür etti.